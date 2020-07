Deputado Felipe Orro destaca nomeação de mais 253 agentes penitenciários

O governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira (27) que vai nomear para cargos efetivos 253 candidatos aprovados no concurso de 2016 de agentes penitenciários estaduais. O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) foi um dos defensores da luta em prol dos novos agentes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Todos já passaram por curso de formação e estão aptos para atuarem no sistema penitenciário do Estado.





De acordo com o deputado Felipe Orro, além do déficit de servidores no sistema penitenciário, a nomeação imediata se fazia necessária pelo fato de muitos aprovados no concurso terem abrido mão de compromissos para se capacitarem para o cargo de agente.





“Muitos deles deixaram seus empregos anteriores para assumir o concurso. Por conta disso, nos últimos meses, muitos tiveram que lidar com o desemprego, pois a ajuda de custo recebida do Governo durante o curso de formação chegou ao fim. Com a nomeação desses 253 agentes, o quadro de servidores do sistema penitenciário ganha novo fôlego e fornece maior segurança para que os agentes possam atuar”, celebra Felipe Orro.





De acordo com a organização dos remanescentes do Concurso da Agepen de 2016, o certame conta com 412 aprovados, sendo que ainda há aprovados aguardando o terceiro curso de formação de agentes penitenciários.





“Vamos seguir acompanhando as demandas da categoria para garantir que a segurança pública do Estado esteja cada dia mais reforçada e capacitada”, pontua Felipe Orro.





Formados no ensino superior, os novos integrantes da Agepen vão trabalhar nas áreas de Assistência e Perícia; Administração e Finanças; e Segurança e Custódia em presídios por todo o Mato Grosso do Sul. A distribuição ocorrerá conforme estratégia da Agência.





