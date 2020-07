Deputado Felipe Orro considera prudente decisão de suspender volta às aulas até setembro

O deputado estadual Felipe Orro considerou prudente a prorrogação da suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) para o dia 7 de setembro, anunciada nesta terça-feira (28). O deputado protocolou pedido nesse sentido junto à Governadoria no final da tarde desta segunda-feira (27). “O número de casos confirmados de Covid-19 já ultrapassa a marca de 21 mil com 319 óbitos. Acredito ser muito arriscado neste momento a volta às aulas para os nossos alunos e profissionais da educação”, ponderou Felipe.





Os números apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde no último boletim epidemiológico demonstram que a doença segue avançando no Estado que já conta com 78 municípios afetados pelo novo coronavírus.





Felipe adverte que o crescimento exponencial de casos de Covid-19 registrados nos últimos dias não fornece as mínimas condições de segurança para os 210 mil alunos e cerca de 18 mil professores das 352 escolas da rede estadual de ensino.





“Em virtude do crescimento dos casos confirmados e óbitos de Covid-19, tenho consciência de que não seja apropriado arriscar a saúde dos alunos com a retomada das atividades presenciais, mesmo adotando todos os protocolos de segurança. Queremos proteger além dos alunos, professores, diretores, coordenadores e demais servidores da área educacional”, afirma o deputado.





As atividades presenciais nas escolas estaduais em Mato Grosso do Sul estão suspensas desde o dia 24 de março quando entrou em vigor o primeiro decreto suspendendo às aulas no Estado, bem como a antecipação das férias entre 7 e 21 de maio. Com a suspensão, foram implantadas aulas remotas em toda a rede, com o uso de aplicativos e outras ferramentas digitais encarregadas por distribuir os materiais de estudo.





Os alunos que não tiverem acesso às conectividades, receberão os materiais impressos para dar continuidade aos estudos em casa. As escolas estaduais funcionam em regime de escala, mantendo atividades essenciais como a distribuição dos materiais impressos e o atendimento à comunidade escolar com data e horários previamente agendados.





ASSECOM