Deputado Coronel David comemora superávit histórico da balança comercial brasileira após recorde bilionário

Mais uma grande notícia. Desta vez, após mais de 30 anos, a balança comercial brasileira fechou o mês de junho com superávit de US$ 7,46 bilhões, considerado recorde histórico para o período desde 1989. “É mais uma conquista do governo do Presidente Jair Messias Bolsonaro, que mesmo enfrentando esse período de crise causada pela pandemia do coronavírus, vem trabalhando com dedicação para melhorar a vida de todos os brasileiros e brasileiras”, destacou o deputado estadual Coronel David (Sem Partido).





Os resultados da balança comercial foram divulgados nesta quarta-feira (1) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. No mês de junho as exportações somaram US$ 17,912 bilhões e as importações, US$ 10,449 bilhões. Os valores tiveram queda em relação ao mesmo período do ano anterior de 12% nas exportações e 27,4% nas importações, pelo critério da média diária.





O grande responsável pelo resultado positivo do mês é o agronegócio que teve crescimento de 23,8% este ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado.





“Um trabalho feito pela equipe presidencial com competência e calando aqueles que sempre torceram contra”, afirmou David.





Apesar dos efeitos da pandemia, o Ministério da Economia estima que a balança comercial brasileira feche o ano com saldo positivo de US$ 55,4 bilhões, crescimento de 15% se comparado ao ano passado.





No acumulado do ano, a diferença entre importações e exportações garantiu saldo positivo para o Brasil de US$ 23,035 bilhões. De janeiro a junho, as exportações totalizam US$ 102,43 bilhões, com queda de 6,4% quando comparado ao mesmo período de 2019. Já as importações caíram 5,2% e ficaram em US$ 79,395 bilhões.





ASSECOM