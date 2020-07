Deputado Cabo Almi quer testagem ampliada da Covid-19 para todos os servidores da Segurança Pública do MS

O deputado Cabo Almi (PT), Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, preocupado com a saúde dos servidores da segurança pública e com a saúde de toda a sociedade, protocolou expediente junto à mesa diretora da ALEMS, requerendo com urgência ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e, ao secretário estadual de segurança pública, Antonio Carlos Videira, solicitação providências para TESTAGEM AMPLIADA para detecção da Covid-19, em todos os servidores da segurança pública, com prioridade aos que possuem maior risco de exposição em decorrência da área de atuação.





Em seu requerimento, o parlamentar reforça sua preocupação para que as orientações de uso e distribuição de material de proteção individual com especificação adequada para utilização pelos referidos servidores, sejam ampliados para se evitar maior proliferação de contaminação da doença nos servidores da segurança púbica e na sociedade em geral.





Essa preocupação do parlamentar tem razões fundadas em informações, que segundo ele, recebeu dos servidores, de que, grande número de trabalhadores da segurança pública está testando positivo para a Covid-19.





Portanto, para preservação dos mesmos e da própria população, faço essa indicação aos gestores para realização de testagem ampliada, de acordo com o risco de exposição em decorrência de sua área de atuação. Solicito ainda, reforçar orientação e, ou distribuição de equipamentos de proteção em quantidade e especificação adequada para os referidos servidores. Concluiu o deputado Cabo Almi do PT.





ASSECOM