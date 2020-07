Deputado Antonio Vaz repudia retaliação com igreja evangélica

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), que também é pastor da igreja universal do Reino de Deus, repudiou durante a sessão remota desta quarta-feira (01), da Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul, a ação que ocorreu em Campo Grande -MS, que deu o fechamento de uma igreja evangélica durante o culto pela guarda municipal.





Em meio a sessão da Casa de Leis, o parlamentar afirmou ser inadmissível essa retaliação com a igreja. "Não posso admitir essa perseguição religiosa, exigimos respeito" afirmou o deputado.





Duramente o culto da igreja aliançados, a guarda municipal fechou o templo religioso em meio a celebração, os fiéis reclamaram que os guardas chegaram armados.





Para o parlamentar, o ocorrido foi desnecessário, as pessoas já estão sofrendo muito com essa pandemia e a forma no qual abordaram os fiéis é muito triste.





