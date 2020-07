COXIM| Após aumento de 200% nos casos de Covid-19, município decreta lockdown durante fins de semana

Preocupada com o crescimento de 200% nos registros em uma semana, prefeitura de Coxim (MS) proibiu entrada de pessoas que não moram na cidade e funcionamento de serviços não essenciais entre a noite de sexta-feira e a madrugada de segunda.

Vista aérea de Coxim (MS) — Foto: Prefeitura de Coxim/Reprodução A prefeitura de Coxim, a 255 quilômetros de Campo Grande, anunciou, nesta sexta-feira (10), que "fechará" a cidade aos fins de semana. O decreto, que prevê ainda a proibição do funcionamento de serviços não essenciais, foi publicado após um aumento de 265% dos casos de covid-19 no município em apenas uma semana.





Até o último dia 3, Coxim havia registrado apenas 20 casos de coronavírus, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Sete dias depois, o município possui 53 casos, segundo os dados da SES. O aumento exponencial da doença na população de cerca de 33 mil habitantes fez a prefeitura agir e decretar um lockdown na cidade aos fins de semana.





Conforme o decreto, barreiras sanitárias serão formadas na entrada do município para realizar as fiscalizações. Apenas moradores de Coxim poderão entrar na cidade entre 22 h de sexta-feira até às 5 h de segunda. Mesmo quem tem parentes no município, mas não reside nele, não será autorizado a entrar.





Ainda de acordo com o decreto, que não tem previsão de acabar, o comércio deverá ser fechado pelo mesmo período. Igrejas e templos também não poderão funcionar. Apenas serviços considerados essenciais, como farmácias, mercados, açougues, distribuidoras de gás, postos de combustíveis, clínicas veterinárias e serviços funerários, devem continuar normalmente.





Durante as 55 horas do fechamento, também ficará proibido a prática de esportes coletivos e o uso de praças e canteiros pela população. Além dos 58 casos de covid-19, Coxim registrou uma morte pela doença, de um homem de 67 anos, no último dia 2.





TAMBÉM NESSE PERÍODO DE 55 HORAS FICA PROIBIDO O USO DE PRAÇAS, CANTEIROS//UM OUTRO PONTO SEGUNDO A PREFEITURA É QUE A CIDADE TEM UM HOSPITAL REGIONAL QUE ATENDE OS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO E QUE POR ISSO JÁ TEM UMA CIRCULAÇÃO MAIOR DURANTE A PANDEMIA]









Por João Pedro Godoy, G1MS e TV Morena