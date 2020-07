Copagaz mantém medidas de contingência e investe na educação, motivação e entretenimento de seus colaboradores

Empresa está atenta para possíveis dificuldades que alguns colaboradores tenham em lidar com as mudanças bruscas trazidas pelo isolamento social e se motivar profissionalmente neste cenário.

Ações visam preservar a saúde e mitigar efeitos do isolamento social nas pessoas e manter a produção e o abastecimento de GLP diante dos riscos ainda presentes no período de flexibilização

A Copagaz, que tem em seu DNA o cuidado com as pessoas, criou um programa voltado para mitigar os efeitos do isolamento social entre seus colaboradores, com ações de educação e conscientização sobre a Covid-19, direcionamento e clareza sobre o momento atual e entretenimento motivacional. E decidiu manter as medidas de contingência adotadas desde o início da pandemia no Brasil, inicialmente por tempo indeterminado.





O programa foi desenvolvido a partir da preocupação da sua diretoria executiva sobre os efeitos que a prolongada situação de contingência e isolamento no moral dos colaboradores, identificados através de pesquisas de comunicação interna e de aderência em relação ao home office, feitas durante este período de trabalho e quarentena.





“Percebemos que entre os colaboradores há muita incerteza e insegurança em relação ao futuro, não apenas em aspectos voltados ao trabalho e à empresa, mas também sobre as vidas pessoais e familiares, já que vivemos um momento nunca antes imaginado. Por isso criamos um conjunto de ações para informar, incentivar e motivar nossos colaboradores nas mais diversas áreas”, explica Caio Turqueto, CEO da Copagaz.





O plano elaborado pela Copagaz também considera a manutenção das medidas de contingência, adotadas em todas as suas bases de produção e estruturas logísticas de distribuição de gás de cozinha em todo o Brasil, que têm garantido o abastecimento de toda a população em todos s 18 estados em que atua.





“Levanta a poeira” é o nome do programa que já ofereceu um “arraial virtual” a todos os colaboradores da companhia, que receberam um voucher do iFood para acompanhar, online, um show ao vivo da dupla Munhoz e Mariano.





Na ação, foram transmitidas mensagens e permitidas interações por meio de uma plataforma de vídeo, com o objetivo de mostrar aos colaboradores que a empresa continua trabalhando e preocupada com o bem-estar de todos.





Mente sã





O programa de mitigação dos efeitos do isolamento social também está oferecendo orientação psicológica, social e financeira para as famílias dos colaboradores; acolhimento psicológico focado no suporte à pandemia; além de palestra e sessões práticas de mindfulness, para desenvolver a capacidade de concentração, melhoria da comunicação entre os colaboradores, desenvolver a criatividade e, principalmente, produzir melhoras na saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade.





Medidas de contingência na operação





Outro fator que motivou a Copagaz a desenvolver um programa de motivação virtual e mitigação das tensões pelo longo período de distanciamento social, foi para garantir a segurança de todos em função da falta de previsão de retorno das operações ao mais próximo possível de como acontecia antes da pandemia.





A empresa decidiu manter as medidas de contingência adotadas no mês de março e que têm garantido o funcionamento da empresa e o abastecimento de toda a população com o GLP, porque considera mais seguro manter seus colaboradores mais protegidos, principalmente se, com a flexibilização, houver recrudescimento dos casos de contaminação.





“Como não sabemos quando haverá condições seguras para a retomada das atividades com todo o contingente de pessoal, avaliamos ser mais apropriado continuar trabalhando sob medidas de contingência, acompanhando sempre as orientações das autoridades de saúde”, explica Pedro Zahran Turqueto, diretor de Desenvolvimento e Gestão da Copagaz.





Sobre a Copagaz





5ª maior distribuidora de GLP no Brasil, com presença em 18 estados mais o Distrito Federal. Possui mais de 1.700 colaboradores e mais de 25.000 revendedores autorizados em mais de 1.800 cidades.





A Copagaz faz parte do Grupo Zahran, junto com as TVs Morena (MS) e Centro América (MT), além de outros negócios nos setores de energia e financeiro.





ASSECOM