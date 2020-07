Concurso PCDF Escrivão: Diretor-Geral da Polícia deve entrar em contato com Cebraspe para definir datas nesta semana

Certame que foi adiado ofertará 300 vagas para Escrivão de Polícia, com remuneração que ultrapassa R$ 9 mil

O Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Delegado Robson Cândido, informou no último domingo, dia 12 de julho, através de seu Instagram, que entrará em contato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) para definir uma nova data para aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso PCDF Escrivão ainda nesta semana.





Antes dessa declaração, a única resposta vinda da Polícia Civil do DF sobre o calendário de provas é que eles estudariam a aplicação das provas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para o combate à proliferação da Covid-19, mas não havia previsão de divulgação de datas.





As provas ocorreriam no dia 15 de março de 2020, mas foram adiadas por conta da pandemia. O edital do concurso, divulgado em 2019, informa que haverá a oferta de 300 vagas para Escrivão de Polícia e iniciais, com remuneração de R$ 9.394,68.





Fases do certame





O último processo seletivo ocorreu em 2013 e, assim como o atual, teve duas fases. A primeira envolvendo exposição de conhecimentos teóricos, exame de capacidades físicas e avaliação psicológica, e a segunda como um curso de formação profissional.





Prova objetiva





O primeiro teste, que ainda terá data remarcada pela Cebraspe , é classificatório e eliminatório e se constitui por 120 itens que devem ser marcados como “certo” ou “errado”. As 50 primeiras perguntas são de conhecimentos básicos e abordam língua portuguesa, inglês e legislação. As outras 70 questões de conhecimentos específicos terão como tema direito constitucional, penal, processual penal, direitos humanos, informática, matemática e raciocínio lógico. A prova deve ser finalizada em quatro horas e 30 minutos.





Prova discursiva





A prova discursiva do concurso PCDF escrivão também será classificatória e eliminatória e pedirá uma redação dissertativa de, no máximo, 30 linhas sobre um tema da atualidade revelado no teste. O texto deve ser realizado no mesmo dia da prova objetiva e pode somar 30 pontos a ela.





Prova prática de digitação





Para esta etapa, de caráter eliminatório apenas, só serão convocados os candidatos que foram aprovados no teste discursivo. Eles terão dez minutos para digitar um texto de, aproximadamente, dois mil caracteres. O computador utilizado será compatível com IBM/PC. A avaliação valerá 10 pontos.





Por: Rodolfo Milone