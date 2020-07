Saiba como regularizar a documentação do seu veículo e não tenha problemas para andar com o seu carro.

Depois de deixar o carro na garagem por alguns meses, as pessoas estão começando a andar com ele, uma vez que a vida aos poucos está voltando ao normal.





Uma questão que tem surgido nessa época é como regularizar a documentação do seu veículo durante a pandemia, já que muitos serviços deixaram de ser prestados e alguns postos do Detran estão fechados.





Cada estado seguiu uma regra em relação aos atendimentos no Detran, e no Mato Grosso do Sul não foi diferente.





Documentação do seu veículo durante a pandemia que precisa ser regularizada





Para que possa andar com o veículo sem medo de uma fiscalização e de levar uma multa, é preciso manter a documentação do veículo em dia.





O CRV (Certificado de Registro do Veículo) é um dos que precisam estar atualizados. É ele que comprova quem é o dono do veículo. Apesar do porte não ser obrigatório, evita que em caso de venda o antigo dono tente retomar o carro.





O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV é um documento de porte obrigatório e se consegue ele quando é feita a vistoria anual do veículo.





A Carteira Nacional de Habilitação – CNH é necessária para que possa dirigir o veículo, sendo que essa precisa estar válida.





O seguro auto, apesar de não se um serviço obrigatório é indicado para quem deseja proteger o veículo e há opções de seguro de carro barato para quem não pode desembolsar grandes valores.





Vale ressaltar que o seguro automotivo continuou a ser comercializado normalmente durante a pandemia, principalmente de maneira online, portanto, quem precisa renovar ou contratar esse produto não terá problemas.





Serviços do Detran podem ser acessados online





A pandemia interrompeu a realização de diversos serviços no Detran, tanto que o Conselho Nacional de Trânsito, o Contran, publicou em março uma medida que suspendia a realização de alguns serviços e pagamento de multa, como foi o caso da renovação da CNH.





Apesar de suspensão de alguns, muitos outros puderam ser acessados e realizados normalmente por conta da tecnologia.





Para regularizar a documentação do seu veículo durante a pandemia basta acessar o site ou aplicativo do Detran para verificar se existe a disponibilidade de fazer tudo pela internet. Não é necessário pagar para usar esse meio e nele é possível esclarecer as dúvidas.





São mais de 20 serviços que estão sendo disponibilizados online, entre eles consulta de pontuação da habilitação, multas, débitos do veículo, exames e o agendamento de provas, débitos de IPVA, registro de Boletim de Ocorrência para acidentes sem vítima, emitir de guia para pagamento de licenciamento , consultas de comunicação de venda, informação de gravame, habilitação dentre outros.





Isso fez com que muitos dos documentos pudessem ser regularizados mesmo durante a pandemia.





Por exemplo, o motorista pode renovar a sua habilitação e ter acesso a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital, sendo que também é possível ter o documento impresso.





Uma novidade que foi antecipada com a pandemia foi o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) totalmente digital. Os motoristas agora não precisam mais andar com o documento impresso.





Regularizar a documentação do seu veículo pessoalmente





Para os que são mais tradicionais e preferiram esperar a retomada do atendimento presencial ou não conseguiram ter a sua solicitação atendida online, o Detran-MS já retomou as atividades de forma parcial desde o dia 13 de abril.





A recomendação é que todos os serviços possíveis continuem sendo acessados por meio digital para evitar aglomerações, uma vez que estão sendo adotadas medidas de prevenção contra o Coronavírus.





Entretanto, alguns serviços são realizados pessoalmente, como é o caso do licenciamento que teve sua data de início alterada para maio desse ano e deve seguir até outubro, de acordo com o final da placa.





Para quem precisa fazer qualquer serviço relacionado ao Detran, a orientação é verificar pelos meios eletrônicos se ele está disponível e realizar o agendamento. O atendimento agendado que começou no final de abril agilizou os atendimentos e conseguiu evitar aglomerações.





A pessoa que está com horário estipulado chega ao local e não precisa aguardar muito tempo para ter a sua solicitação atendida.





Mesmo assim, alguns insistem em serem atendidos sem agendamento, e para esses casos foi criado o serviço de Drive Thru Express que pode demorar um pouco mais.





Apesar de todas as mudanças e transtornos criados pelo Coronavírus, é possível regularizar a documentação do seu veículo na pandemia e andar sem preocupação de ser multado. Basta verificar online como ser atendido.





Por Jeniffer Elaina, do SeguroAuto.org