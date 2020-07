Colisão envolvendo motociclista e automóvel na Avenida Ceará

Acidente ocorreu pouco antes das 7h deste sábado (25) no cruzamento com a Rua Xingu

Motocicleta ficou destruída com a colisão ©Kísie Ainoã

Colisão envolvendo veículo Chevrolet Onix e motocicleta modelo Ninja Kawasaki de 500 cilindradas, na manhã deste sábado (25), terminou com três pessoas feridas. O acidente aconteceu na Avenida Ceará, esquina com a Rua Xingu, na Vila Gomes. A dinâmica do acidente ainda será investigada.





Segundo apurado pela reportagem, o motociclista, de 36 anos, foi socorrido inconsciente por viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

Lateral do carro ficou bestante danificada após colisão ©Kísie Ainoã

O carro envolvido era conduzido por mulher, de 29 anos. Ela foi retirada do veículo com ajuda do Corpo de Bombeiros. O passageiro sofreu ferimentos leves e teve um corte na região da cabeça. Os dois foram levados para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes.





Devido a colisão, o trânsito na Avenida Ceará foi interrompido para atendimento das equipes.O BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) foi acionado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo e Liniker Ribeiro