Colisão envolvendo 3 veículos deixa três vítimas na BR-376

Um dos ocupantes ficou preso às ferragens e foi retirado com uso de ferramentas pelas equipes de socorro

Ovos ficaram espalhados na rodovia após acidente envolvendo três veículos ©Corpo de Bombeiros

Colisão entre veículos deixou 3 vítimas na madrugada desta quinta-feira (30), na BR-376, entre o distrito de Amadina e Ivinhema, distante 282 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 5h30. Ovos que eram transportados por um dos veículos ficaram espalhados na rodovia. O trecho ficou totalmente interditado por pelo menos 3 horas.





Conforme o site Nova Notícias, o acidente envolveu uma carreta, um caminhão e uma picape Fiat Strada. Equipe do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) apura as causas do acidente. Uma das vítimas ficou presas às ferragens e foi retirada com uso de ferramentas pela equipes de socorro.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão de cor azul, modelo Mercedes Benz seguia pela via carregado com ovos sentido Ivinhema quando aconteceu a colisão. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Municipal da região. Outros dois ocupantes dos veículos não precisaram de atendimento médico.

Rodovia foi interditada por pelo menos 3 horas para trabalhados das equipes que atenderam a ocorrência ©Corpo de Bombeiros)





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira