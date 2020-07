Carro é apreendido em MS com R$ 49 mil em multas e dono paga tudo para ter veículo de volta

Eram 124 multas ao todo; pagamento levantou suspeita da polícia se drogas ou dólares poderiam estar escondidos no carro, que passou por minuciosa revista antes de ser liberado.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro nesta quinta-feira (30) com 124 multas que totalizaram R$ 49 mil, na BR-060 , em Sidrolândia, a 73 km de Campo Grande.





Para a surpresa dos policiais, o motorista, de 61 anos, decidiu quitar os débitos para ter o veículo, que é de origem paraguaia, de volta e assim poder seguir viagem.





"Foi uma surpresa sim por conta do valor alto das multas, é praticamente o mesmo valor do carro. No emitimos uma guia para o condutor e ele foi a uma agência bancária e pagou as multas" , disse o chefe do setor de comunicação da PRF, Tércio Baggio.





Mas a iniciativa do motorista de quitar as multas levantou suspeita. A polícia revistou o carro de maneira minuciosa. "O veículo ficou retido por 5 horas, revistamos tudo, a desconfiança era de que poderia haver drogas ou dólares escondidos em algum compartimento, porém, nada foi encontrado", disse Baggio.





Segundo a PRF, o homem tem dupla cidadania, brasileira e paraguaia e é advogado. Ele disse não sabia que o veículo tinha tantas multas, a maioria por excesso de velocidade, e que vem sempre ao Brasil visitar o pai que mora no Mato Grosso.





A polícia explicou que a carteira de habilitação do motorista é paraguaia, e foi, por isso, que esse tipo de procedimento foi realizado e aceito.

Por Ricardo Freitas, G1 MS