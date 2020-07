Carro bate em caminhão carregado com cana e dois morrem na BR-163

©Rones Cezar/Alvorada Informa

Duas pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (6), na BR-163 entre Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, em um acidente entre um carro e uma caminhão canavieiro. As vítimas ainda não foram identificadas, mas seriam moradoras de Campo Grande.





O acidente aconteceu no trecho do km 351 da rodovia, por volta das 5h50 da manhã desta segunda (6) quando o caminhão carregado com cana teria entrado na pista no momento em que o veículo Logan trafegava causando a colisão lateral. Com o impacto, os dois ocupantes do carro morreram no local.





As circunstâncias do acidente ainda devem ser esclarecidas, segundo o site Alvorada Informa. A perícia foi para o local do acidente. O caminhão teria provocado o acidente, quando saia de uma estrada vicinal entrando na rodovia se chocando com o carro.





Por: Thatiana Melo