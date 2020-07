CAPITAL| Vereadores analisam veto sobre transparência e projeto sobre assistência à saúde de servidores

Sessão começa às 9 horas e, em virtude da pandemia, é transmitida nas redes sociais, sem presença de público

Vereadores durante sessão na Casa de Leis ©Izaías Medeiros, CMCG, Arquivo Cinco projetos de leis e vetos serão votados na sessão desta terça-feira (7), na Câmara Municipal de Campo Grande. A reunião, transmitida nas redes sociais da Casa de Leis, está prevista para começar às 9 horas.





Segundo a pauta, os vereadores avaliam proposta, da Prefeitura de Campo Grande, que reorganiza a assistência à saúde dos servidores municipais. A medida será votada em discussão única.





Em segunda votação, será analisada a criação de Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde. O texto foi apresentado pelo vereador Dr. Lívio.





Também estão pautados três vetos às propostas de leis. Vetado totalmente está o projeto de autoria dos vereadores Delegado Wellington, João César Mattogrosso, ambos do PSDB, Papy (SD), André Salineiro (Avante) e Dharleng Campos (MDB), que autorizaria o município a instituir medidas de transparência ativa em Campo Grande, em relação às ações de enfrentamento ao coronavírus.





O site com dados específicos da pandemia no município foi criado e anunciado há pouco tempo pela Prefeitura da Capital.





Duas propostas foram barradas de forma parcial. São as que cria a Semana Municipal de Acidentes com Pipas, da vereadora Enfermeira Cida (PSDB) e do vereador Odilon de Oliveira (PSD), e o que cria o Banco de Ração e Utensílios para Animais, em Campo Grande.





Por: Mayara Bueno