CAPITAL| Prefeitura contrata empresa para asfaltar acesso ao Jardim Mato Grosso

Obra foi orçada em R$ 537 mil, mas vence empreiteira que oferecer menor valor pelo serviço

Rua em frente a residencial será pavimentada ©Google Street View

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação para contratar empresa para fazer a drenagem das águas da chuva e de asfalto de ruas no Residencial Jardim Mato Grosso, região sudoeste de Campo Grande. Para a obra, a administração municipal tem R$ 537.700,10, mas vence a empreiteira que oferecer o menor preço.





“O objetivo deste trabalho é pavimentar o acesso ao Condomínio Jardim Mato Grosso, compreendendo parte da Rua Porto dos Gaúchos e parte da Avenida Ministro João Alberto, totalizando 2.641,13 metros quadrados”, informa o memorial descritivo do empreendimento.





Também serão construídos 377,92 metros de galerias de águas pluviais, até ligar na rede existente na Rua Brilhante.





A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues às 9h do dia 11 de agosto, na Diretoria-Geral de Compras e Licitação, na sede da Prefeitura de Campo Grande.





O Condomínio Jardim Mato Grosso ainda está em construção. É composto por 160 unidades habitacionais, com 10 blocos de quatro pavimentos, 16 apartamentos por bloco, 4 apartamentos por andar.





As moradias são do Programa Minha Casa, Minha Vida, ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e são dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1,8 mil.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Anahi Zurutuza