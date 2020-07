CAPITAL| Polícia de trânsito faz blitz após início do toque de recolher

Desses, 4, com idades de 29, 44, 49 e 58 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol), onde além da multa foram autuados também por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Blitz na avenida Gury Marques, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira após o início do toque de recolher ©BPMTran/Divulgação O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) fez uma blitz na noite desta sexta-feira (10), em Campo Grande e flagrou 5 motoristas embriagados. Desses, 4, com idades de 29, 44, 49 e 58 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol), onde além da multa foram autuados também por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.





Outros 11 condutores que passaram pela fiscalização, se recusaram a fazer o teste do etilômetro.





A blitz foi realizada na avenida Gury Marques, próximo a uma rotatória e teve o objetivo de fiscalizar o cumprimento da lei seca, que proíbe o consumo de bebida alcoólica a condutores de veículos.





A fiscalização começou às 21h, ou seja, após o início do toque de recolher decretado pela prefeitura de Campo Grande para tentar reduzir a disseminação do novo coronavírus, que vai das 20h às 5h. Dessa forma, além do crime de trânsito, os condutores autuados também não estavam respeitando a legislação municipal voltada para garantir o isolamento social.





A blitz da BPMTran foi até a meia-noite. Além dos flagrantes de embriaguez, a operação ainda identificou durante a fiscalização as seguintes irregularidades:

CNH vencida: 1 Licenciamento vencido: 6 Sem portar CNH: 2 Permitir condutor sem CNH: 2 Veículo sem placa: 1 CNH’s recolhidas: 13 Carros recolhidos: 4 Motos recolhidas: 1





Por G1 MS