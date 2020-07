CAPITAL| Decreto Municipal altera novamente horário de atendimento nas agências do Detran

Atendendo ao novo Decreto Municipal de nº 14.402, a partir deste sábado (01), as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês, atenderão das 12h às 20h, até o dia 16 de agosto. A determinação estabelece medidas restritivas às atividades econômicas e sociais, como forma de prevenção e enfrentamento à Covid-19.





Conforme a gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, serão abertos novos horários de agendamento. “Como o horário de atendimento foi estendido uma hora a mais, reorganizaremos a plataforma de agendamento e liberaremos novos horários a fim de atender todos os clientes”, comenta.





Laiza frisa a importância de procurar as agências somente se necessário. “Para melhor comodidade dos clientes e como prevenção ao contágio, é importante procurar as agências somente em casos específicos. Lembrando que o Detran já disponibiliza vários serviços que podem ser realizados de forma on-line, sem precisar sair de casa”, finaliza.





Licenciamento





www.meudetran.ms.gov.br . Com uma ferramenta intuitiva, o órgão dispõe do novo Portal- Meu Detran, onde é possível, emitir a guia de licenciamento, pagar através de aplicativo bancário e baixar o documento na mesma plataforma, sem sair de casa. Acesse





Por: Viviane Freitas