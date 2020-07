Caminhão carregado de areia quebra no meio da Gury Marques

O acidente aconteceu por volta das 12 horas, em frente ao Terminal Guaicurus. Parte da pista ficou interditada

Caminhão quebrou e deixou uma das pistas interditada (Foto: Direto das Ruas)

Quem passou pela Avenida Gury Marques, no início da tarde desta sexta-feira (10), se deparou com uma cena inusitada. Um caminhão-caçamba carregado de areia não suportou o peso e quebrou no meio da pista, próximo ao cruzamento com a Avenida Guaicurus, em Campo Grande.





O acidente aconteceu por volta das 12 horas, em frente ao Terminal Guaicurus. Um dos motoristas que passavam pela região registrou a situação. Ao Campo Grande News ele contou que a peso da carga, somada a falta de manutenção, fez com que o eixo, que liga o cavalo do veículo e a caçamba, quebrasse.





Por conta disso, uma das pistas da avenida, no bairro/centro, ficou interditada. O motorista usou um tambor de óleo para sinalizar o incidente, que deixou o trânsito tumultuado no cruzamento entre as duas avenidas. “Ali é um cruzamento de muito fluxo de veículos”, reforçou Eduardo, motorista que registrou a situação.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes