BIZARRO| Homem quebra túmulo e é visto dançando com o corpo da avó em Manaus

Em Manaus, um homem de 32 anos quebrou o túmulo da avó, retirou o corpo da sepultura e foi visto dançando com o cadáver na rua, na madrugada desta quinta-feira (2).





Segundo informou o G1, à policia o rapaz disse que queria levar o corpo até o hospital para doar os próprios órgãos e trazer a avó de volta à vida. Ela morreu em 2018 e o corpo estava enterrado no cemitério Morro da Liberdade. A família do rapaz informou que ele enfrenta problemas psiquiátricos e costuma conversar com a avó e outros parentes mortos durante visitas ao cemitério.





Ele levou o corpo do cemitério até uma área chamada de Beco dos Pretos, no centro de Manaus. Moradores viram a cena e chamaram a polícia. O rapaz chegou a ser amarrado em um poste. A PM informou que o homem já tentou retirar o cadáver da sepultura outras vezes.





Ele foi levado à delegacia, mas não estava em condições de ser ouvido. Em seguida, foi encaminhado a um pronto-socorro para atendimento médico. Quando receber alta, deve voltar à delegacia para prestar depoimento. Segundo o delegado, caso comprovado o transtorno psiquiátrico, o homem não deve ser responsabilizado.





