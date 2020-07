BATAGUASSU|Prefeitura distribui kits de merenda escolar compostos por alimentos da agricultura familiar

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) iniciou a terceira etapa de distribuição de kits de merenda escolar. Desta vez, alimentos que fazem parte da agricultura familiar estão sendo entregues aos estudantes da rede municipal de ensino.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a medida faz parte do planejamento da administração municipal para atender com a alimentação os alunos que estão afastados da rotina escolar devido a pandemia da Covid-19.





Caravina comenta que baseado na Lei Federal nº 11.947/2009 que preconiza que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, houve um posicionamento para que os municípios realizem a aquisição desses produtos, fortalecendo os produtores rurais que também sentiram os reflexos da pandemia.





"Além de apoiar o segmento dos agricultores familiares que comercializam para o município, a intenção também é garantir uma alimentação saudável, de qualidade e adequada aos estudantes", frisa.





No total, serão entregues 1.952 kits de merenda escolar. Entre os alimentos entregues nesta etapa estão verduras, legumes, frutas e pães. O leite foi acrescentado como uma fonte de proteína.





O prefeito lembra que nas duas etapas anteriores, os kits foram compostos por arroz, feijão, açúcar, farinha de milho, fubá, farinha de mandioca, macarrão, farinha de trigo, óleo, sardinha enlatada, leite de caixinha, achocolatado, bolacha de sal, bolacha de maisena e extrato de tomate.





SEGURANÇA





Para garantir a segurança dos munícipes diante da pandemia da Covid-19, a distribuição dos kits seguirá mais uma vez um cronograma para evitar aglomeração de pessoas.





Os servidores das unidades escolares estão em contato com os pais ou responsáveis legais dos estudantes para agendar as entregas por meio de contato telefônico ou via aplicativo WhatsApp.





Todos os profissionais envolvidos, por sua vez, estão munidos de máscaras, luvas e utilizando de álcool em gel em prevenção ao vírus. Os pais ou responsáveis legais que estiveram recebendo os alimentos também estão sendo orientados e higienizados na portaria das unidades escolares assim como mantiveram distanciamento ao aguardar nas filas.













ASSECOM