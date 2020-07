BATAGUASSU| Prefeitura realiza construção da sede própria do SAC

A Prefeitura de Bataguassu iniciou a construção da sede própria do Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), órgão responsável pela arrecadação de tributos municipais.





A obra está sendo executada em um terreno do município localizado na rua Dourados em frente a atual sede do órgão [próximo ao INSS] e terá área construída de 249,25 m² composta por sala para atendimento ao público, banheiros com acessibilidade, sala para administração, sala para reuniões, arquivo, depósito, copa, DML, garagem e banheiro para funcionários.





O investimento é na ordem de R$ 376.164, 18 mil em recursos próprios.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) além de oferecer um local apropriado para atendimento da população e também garantir aos servidores municipais um melhor espaço físico para o desempenho de suas funções, a construção do imóvel irá gerar economia para os cofres públicos, visto que o atual prédio é locado. “Uma das propostas de governo é zerar os gastos com aluguéis, o que temos feito no decorrer destes últimos anos”, comentou o gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





A previsão é que a sede própria seja concluída no mês de dezembro deste ano.









ASSECOM