BATAGUASSU| Município quer alavancar área do turismo

Cidade está inserida no Portal Visit MS

Com o intuito de fomentar o turismo local, Bataguassu está inserida no Portal Visit MS, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). A página apresenta os principais destinos e atrativos turísticos do Estado.





Com relação ao município, segundo a chefe do Núcleo Municipal de Turismo, Regina Duarte de Barros Dovale, no site, estão inseridas fotos e informações relacionadas as belezas naturais da cidade como os rios Pardo e Paraná; a tradição do artesanato; o turismo de pesca; a Cavalgada da Tropa Guassu e dados sobre o Museu Municipal "Helena Meirelles", inaugurado no ano passado.





Regina explica que as informações podem ser acessadas pela população através da página http://www.visitms.com.br/br





PLANO MUNICIPAL





A chefe do Núcleo lembra que está em fase de finalização o Plano Municipal de Turismo, que tem como missão traçar metas para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável por meio de políticas públicas voltadas para a área [turismo] a nível municipal, estadual e federal.





O Plano Municipal de Turismo apresenta os dados socioeconômicos do município, elementos históricos, aspectos físicos, tradições e potenciais para alavancar o turismo no município.





"Utilizamos como base de pesquisa os dados captados pelo Sebrae-MS durante a realização do Programa Cidade Empreendedora, que apresentaram informações sobre os potenciais de negócio da cidade e também do potencial turístico de Bataguassu. O objetivo é ampliar a discussão sobre esse tema e propor investimentos para que o turismo seja mais uma fonte econômica do município ", avalia.





BATAGUASSU





Conhecida como Portal de Mato Grosso do Sul e banhado pelos rios Paraná e Pardo, Bataguassu fica localizado às margens da BR-267 e faz divisa com o Estado de São Paulo.





A cidade possui grande biodiversidade preservada e uma abundância em recursos naturais e hídricos, além das tradicionais Festas do Padroeiro São João Batista, Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Cavalgada Tropa Guassu, Expobata entre outras.

©Tiago Apolinário









ASSECOM