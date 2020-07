BATAGUASSU| Com proposta de regionalização de atendimentos, Prefeitura inaugura Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias"

“O meu sofrimento finalmente vai diminuir. Não tenho palavras para descrever o meu sentimento de gratidão”. O relato emocionado é da paciente Valdenice Saldanha da Silva Santos, de 51 anos, durante a inauguração do Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias" inaugurado ontem, dia 24 de julho, às 11 horas (horário de Brasília), em Bataguassu.





Há 17 anos, Valdenice realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Até então, o tratamento era realizado na cidade de Presidente Prudente (SP). “Saía de casa cedinho e só voltava a tarde. As viagens eram desgastantes. Agora isso vai mudar”, acrescenta.





Os atendimentos no Centro de Hemodiálise serão voltados para pacientes de Bataguassu e região (municípios de Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Anaurilândia e Nova Andradina). São 10 cadeiras com capacidade para atender até 60 pessoas que precisam do tratamento.





Nove pacientes de Bataguassu já começaram a ser dialisados na última segunda-feira (20.07), na nova unidade de saúde. No dia 3 de agosto, por sua vez, está previsto o início dos atendimentos dos pacientes de demais localidades.





Para a construção do prédio público, foram investidos recursos próprios na ordem de R$ 776.598,06 mil. As máquinas de hemodiálise e o sistema completo de tratamento de água por osmose reserva utilizada para o atendimento foram adquiridas através de parceria com a Vara do Trabalho, que destinou mais de R$ 1 milhão para tal finalidade.





O espaço conta com ar condicionado e televisores para garantir o conforto dos pacientes durante as quatro horas de tratamento.





Durante a inauguração, a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso destacou a importância das parcerias para que o sonho da hemodiálise se concretizasse.





"Não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Hoje Bataguassu pode contribuir com o atendimento regionalizado de saúde não só com a oferta dos serviços do Centro de Hemodiálise, que vai atender pacientes de Brasilândia, Santa Rita do Pardo,Anaurilândia, Nova Andradina e de quem mais precisar, mas também com o serviço de tomografia, oferta de cirurgias eletivas e agora com a estruturação de leitos de UTI. Bataguassu poderá contribuir com toda a região", disse ela.





O juiz da Vara do Trabalho, Dr. Antônio Arraes Branco Avelino mencionou que a inauguração do Centro de Hemodiálise trata-se de um ato heroico construído para lutar em defesa da vida. "É uma obra importante para toda a sociedade de Bataguassu e região. Todas as destinações de recursos até agora encaminhadas ao município foram muito bem aplicadas. Vale destacar que essa destinação é amparada pela legislação e entendemos a importância de reverter esses recursos para a população do município em que houve algum descumprimento de lei por parte das empresas", explicou.





O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), que destinou Emenda Parlamentar no valor de R$ 650 mil para a manutenção dos serviços antes da habilitação do hemodiálise junto ao Ministério da Saúde enfatizou que a inauguração do serviço estabelece um novo marco para a saúde pública de Bataguassu. "Estão todos de parabéns. Vocês estão proporcionando dignidade, segurança e qualidade de vida para os pacientes renais crônicos, que não vão mais ter que enfrentar o desgaste na viagem, que sem dúvida, debilita ainda mais o paciente".





Pereira disse ainda que a parceria tripartite para realização do projeto dará suporte a Prefeitura para a prestação dos serviços.





"Quando soube do projeto e que haveria um tempo para o credenciamento do serviço junto ao Ministério da Saúde e que Bataguassu necessitaria de um aporte financeiro para custear o início dos atendimentos, me coloquei a disposição da comunidade juntamente com a deputada federal Rose Modesto. Essa parceria entre Prefeitura, Justiça do Trabalho e neste momento Emenda Parlamentar e posteriormente recursos do Governo do Estado e Governo Federal é que deram e darão suporte a Prefeitura para prestar esse serviço especializado e de tamanha importância para a região".





Presente no ato, o secretário de Estado de Saúde e deputado federal licenciado, Geraldo Resende, que representou o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja disse que a proposta do Governo de Estado de regionalização dos serviços de saúde veio ao encontro da inauguração do Centro de Hemodiálise. "Aqui em Bataguassu, celebramos mais um passo dessa consolidação de projetos do Governo do Estado, que é a interiorização dos serviços de saúde. Isso celebra mais um passo nessa direção".





Resende reforçou que o Estado de Mato Grosso do Sul quer ser referência no que se refere ao serviço de hemodiálise. "Entregamos recentemente uma obra desse porte em Três Lagoas e temos a responsabilidade de fazer avançar o serviço de hemodiálise em Mato Grosso do Sul. Eu fico emocionado quando vejo ações como essas que irá apoiar pacientes que possem uma doença grave, e que passam por sessões de hemodiálise, 3 vezes por semana, em uma máquina por 4 horas em cada sessão".

©DIVULGAÇÃO O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) comemorou a entrega da obra e reportando-se a Geraldo Resende pediu apoio para que haja o mais rápido possível a habilitação da unidade de saúde. "É um momento de alegria, orgulho e de grande satisfação. Vamos tocar inicialmente o Centro de Hemodiálise, que será um grande desafio e por isso precisaremos do apoio para habilitar esse serviço até o dia 31 de dezembro, quando entrego o mandato. É uma responsabilidade para com o próximo gestor público".





Caravina salientou que o serviço de hemodiálise resgata a dignidade e diminui o sofrimento dos pacientes, livrando-os também dos perigos do deslocamento pelas estradas.





O atual presidente da Assomasul frisou ainda que Bataguassu avançou e muito na área da saúde e que atualmente disponibiliza de forma gratuita a população tomografia computadorizada, Clínica da Mulher, serviço de raio x digital e caminhar agora para ressonância magnética, que ainda é um serviço terceirizado. "O objetivo é promover saúde pública de qualidade para nossa população", finalizou.





Estiveram presentes no evento, o vice-prefeito do município, Akira Otsubo; os vereadores Dennis Thomazini, Cleyton Rodrigo da Silva e Ley do Gás; o provedor da Santa Casa de Bataguassu, Ulisses Galvão; os prefeitos de Santa Rita do Pardo, Cacildo Dagno; e de Brasilândia, Dr. Antônio de Pádua Tiago além de demais representantes do setor de segurança pública, secretários e servidores públicos municipais.





HOMENAGEM





Através da Lei Municipal nº 2.662/2019, o Centro de Hemodiálise recebeu nome de “Dolores Sanches Dias” em homenagem a paciente Srª Dolores Sanches Dias falecida em um acidente de trânsito no ano passado quando retornava de tratamento de hemodiálise em Três Lagoas (MS). Dona Dolores estava acompanhada por sua filha Eleny Aparecida Sanches Dias, que também faleceu no acidente.





Durante a solenidade, os filhos da homenageada - Bruno e Rosângela - estiveram presentes e receberam uma placa de homenagem.





Na oportunidade, o juiz da Vara do Trabalho de Bataguassu, Dr. Antonio Arraes Branco Avelino também foi homenageado.









