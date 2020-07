BATAGUASSU| Atendidos pelo SCFV Projeto Florestinha recebem cestas básicas doadas pela empresa Eldorado Brasil

A empresa Eldorado Brasil Celulose destinou 110 cestas básicas para as famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Projeto Florestinha desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, no Distrito de Nova Porto XV.





De acordo com informações do Centro de Referência em Assistência Social (Cras II), os alimentos foram direcionados aos atendidos do projeto, com objetivo de apoiá-los devido a pandemia da Covid-19.





Um total de 40 famílias serão beneficiadas em três etapas de distribuição dos donativos.





Atualmente 60 crianças fazem parte do SCFV Projeto Florestinha, que está com suas atividades paralisadas devido a pandemia.





COBERTORES





Na oportunidade, cobertores adquiridos pela Prefeitura de Bataguassu com recursos próprios (benefício eventual) também foram entregues para as crianças atendidas pelo projeto.





Foram distribuídos 110 peças em atendimento as famílias.





ASSECOM