BATAGUASSU| Apesar de 111 casos em 1 dia, prefeito diz que maioria está curada

Prefeito explicou que os casos são de trabalhadores do frigorífico Marfrig Global Foods

O município de Bataguassu, que fica a 335 km de Campo Grande, teve o registro de 111 casos de coronavírus ontem (09) e mais 33 nesta sexta-feira (10), no entanto o prefeito Pedro Caravina (PSDB) informou que é não é motivo de alarde, já que a maioria dos casos é de pacientes curados, que foram testados no frigorífico Marfrig Global Foods.





“São os casos dos trabalhadores do frigorífico, que foram testados em massa, no entanto de 207 positivos, 188 são de pessoas que já se curaram, tendo apenas 19 com o vírus ativo”, explicou o prefeito, em entrevista ao Campo Grande News. Ele ressaltou que estes dados estão sendo lançados agora pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).





Segundo o prefeito, dos 1,3 mil funcionários do local, 207 testaram positivo. No entanto, 188 deles apresentaram IgG, ou seja, já se recuperaram da doença e não são mais transmissores do vírus.





Desde o dia 2 de julho, o prefeito adotou novas restrições na cidade, como fechamento de academias, cursos, autoescolas, assim como missas e cultos na cidade. Os restaurantes e bares só funcionam no modelo “delivery”, sem poder consumir qualquer produto no local.





Já o comércio possui medidas preventivas e no domingo (12) só funciona até às 13h. “Nosso decreto está em vigor até o dia 16 de julho, quando faremos nossa avaliação para saber se continuamos com as restrições, ou se haverá flexibilização”, explicou Caravina.





No boletim divulgado pelo município, a cidade de Bataguassu tem 286 casos confirmados, com 204 pacientes recuperados e 82 com o vírus ativo, com nenhuma internação ou morte até o momento. Ainda dispõe de mais 137 casos em investigação.





Por Leonardo Rocha