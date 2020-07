Barco vira e pescadores em fuga da PMA caem no Rio do Brejo Cumprido

Eles pescavam com diversos apetrechos proibidos, mas tentaram fugir com a chegada da polícia

Rio Brejo Cumprido, em Aparecida do Taboado, a 481 km de Campo Grande

Dois pescadores que utilizavam vários apetrechos proibidos foram presos depois de tentarem fugir em embarcação no Rio Brejo Cumprido, em Aparecida do Taboado, a 481 km de Campo Grande, no sábado (11). Ao tentarem aumentar a velocidade, e embarcação virou e os dois precisaram de resgate depois de caírem dentro da água.





Segundo o site O Pantaneiro, a tentativa de fuga ocorreu na tarde de sábado e os dois foram autuados na Delegacia da Polícia Civil. O site afirma que enquanto um pilotava o barco, forçando o motor para ganhar velocidade, o outro jogava as redes proibidas e os peixes dentro do rio.





A polícia perseguiu os pescadores de lancha e o site cita que alta velocidade aliada com embarcação de pequeno porte “derrubou” os dois, já que o barco não aguentou a tentativa de fuga que forçou a estrutura. As "ondas" causadas pela perseguição desequilibraram o veículo.





A equipe conseguiu alcançar algumas das redes jogadas no rio e outras que foram preservadas, um total de 14. O barco, os apetrechos proibidos e 39 kg de pescado foram apreendidos. Cada um dos pescadores - um deles de Três Lagoas - foi multado em R$ 5,4 mil. Os peixes serão doados para instituições de caridade, conforme o site.





Além disso, diversos peixes que ainda estavam vivos foram soltos no rio. A rede é proibida pela capacidade de dano ambiental, por prender grande quantidade de peixes. O ponto parece ser favorito entre pescadores da região, já que antes da prisão dos dois pescadores a PMA havia encontrado 38 redes ilegais no local.





