AUXÍLIO EMERGENCIAL| Quem nasceu em maio pode sacar 1ª parcela de R$ 600 nesta sexta-feira (10)

Beneficiários tiveram o recurso depositado na poupança digital no dia 16 de junho

Nascidos em maio podem sacar a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta sexta-feira (10). Poderão retirar o dinheiro aqueles que tiveram o recurso depositado na poupança digital no dia 16 de junho. Vale ressaltar que assim que o recurso foi depositado, os beneficiários já poderiam utilizar para pagar contas e boletos. O saque é liberado depois devido ao calendário do auxílio, para evitar aglomerações nas agências bancárias.





O governo ainda não divulgou quando as demais parcelas serão pagas para esse grupo. Ao todo, são 4,9 milhões de beneficiários neste lote. Só os nascidos em janeiro representam 400 mil trabalhadores com direito ao auxílio.





O pagamento é feito em dois calendários. Num primeiro momento, o beneficiário tem o dinheiro depositado em uma conta digital e pode pagar boletos ou utilizar cartão de débito virtual.





Em um segundo momento são permitidos os saques e transferências dos valores do auxílio emergencial para outras contas. Quem pode retirar e transferir o dinheiro são os nascidos em maio. No sábado (11), será a vez dos aniversariantes de junho. O calendário de saque segue até o dia 18 de julho. Veja:











Por: Mylena Rocha