AUXÍLIO EMERGENCIAL| Parcela de R$ 600 é pago nesta sexta-feira para nascidos em fevereiro

O depósito é em poupança digital da Caixa e valor pode ser movimentado com compras na modalidade débito

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (dia 24) auxílio emergencial de R$ 600 para aniversariantes de fevereiro, além de prosseguir com nova rodada de saques do Bolsa Família.





O depósito em poupança digital é da quarta, terceira, segunda ou a primeira parcela, conforme a data em que o cadastro foi aprovado. Segundo o calendário da Caixa, saque e transferência dessa parcela serão liberados no dia primeiro de agosto.





Mas o valor já pode ser movimentado, sem filas e com agilidade, por meio das maquininhas da Rede Tendência, presentes em seis mil pontos em Mato Grosso do Sul. Na modalidade débito, as compras podem ser feitas em todo comércio, como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas.





Os nascidos em fevereiro que recebem nesta sexta-feira fazem parte de quatro grupos. A primeira parcela será depositada para quem teve o cadastro aprovado em julho e ainda não recebeu nenhum valor do auxílio.





Já a segunda parcela será creditada a quem começou a receber o auxílio entre o fim de junho e o começo de julho. A terceira parcela vai ser paga a quem começou a receber em maio. Já a quarta parcela é para quem recebe o auxílio desde abril.





Para os inscritos no Bolsa Família, hoje será liberado o saque da quarta parcela a quem tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 5. Esse calendário de saques vai até 31 de julho.









Por Aline dos Santos