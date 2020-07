AUXÍLIO EMERGENCIAL| Confira as agências da Caixa que abrem neste sábado em MS

Conforme calendário, saque em espécie estará disponível para os nascidos em fevereiro e março, neste sábado (1°)

A Caixa Econômica Federal abrirá 11 agências bancárias em Mato Grosso do Sul, neste sábado (1), especialmente para sacar os R$ 600 do auxílio emergencial. Conforme o calendário, benefício será pago aos nascidos no mês de fevereiro e março.





As unidades vão funcionar das 8h às 12h, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.





Confira quais são as agências:



Campo Grande – agência 2485 – Jardim Tijuca– Avenida Doutor Gunter Hans, 3602, Aero Rancho

Campo Grande – agência 1108 – Av Bandeirantes – Av. Bandeirantes, 2010, Vila Bandeirante

Campo Grande – agência 3252 – Rodoviária – Av. Gury Marques, 1292, Universitário

Campo Grande – agência 3455 – Júlio de Castilho – Av. Júlio de Castilho, 69, Vila Alba

Campo Grande – agência 0017 – Rua Treze de Maio, 2837, Centro

Campo Grande – agência 1464 – Avenida Coronel Antonino, 98, Vila Rica

Naviraí – agência 0787 – Pc Prefeito Euclides Antônio Fabris, 477, Centro

Dourados – agência 0562 – Avenida Marcelino Pires, 1297, Quadra 5, Centro

Ponta Porã – agência 0886 – Avenida Brasil, 3154, Centro

Corumbá – agência 0018 – Rua Cuiabá, 1388, Centro

Três Lagoas – agência 0563 – Avenida Antônio Trajano dos Santos, 321, Centro





Por: Karina Campos