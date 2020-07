Aulas presenciais na Rede Estadual continuam suspensas até setembro

Decreto publicado nesta terça-feira, dia 28, prorroga até 7 de setembro a suspensão das aulas presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE). Com isso, os 210 mil estudantes da Rede seguirão com as aulas remotas, adotadas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.





Todas as escolas da Rede Estadual seguirão com o funcionamento em regime de escala e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e atendimento à comunidade escolar – com data e horários previamente agendados.





Para o acompanhamento das Aulas Remotas foram disponibilizados aplicativos e sites. A Secretaria de Estado de Educação (SED) ampliou ainda o uso da plataforma Protagonismo Digital, que funciona como um acervo de ferramentas para o ensino não presencial.





Para complementar esse trabalho, foi estabelecida uma parceria com a Google, que possibilitou o acesso aos aplicativos da GSuite for Education, com e-mails criados para todos os estudantes e professores, viabilizando o acesso aos canais de suporte às aulas remotas.





As aulas ainda são transmitidas pela TV Aberta, por meio do sinal digital, nos canais da multiprogramação da TV MS Record e também da TV Educativa. A secretaria de educação também disponibilizou o sinal da transmissão em tempo real, pela internet, diretamente pelo site da Secretaria.





