ARTIGO| O sucesso financeiro vem de Deus!

Autor: Mazão Ramires*

O novo “normal” de nosso cotidiano já é uma grande realidade em nosso meio, pois já se passaram quatro meses em que estamos sendo bombardeados a todo instante com notícias ruins e histórias trágicas provocadas pelo Covid-19. Esse quadro, universal, desanima e incomoda. O ano de 2020 está marcado com a pandemia que cria uma enorme necessidade de lembrar que Deus está no controle de todas as coisas.





Dia desses, num sábado pela manhã acordei empolgado. Feliz por mais um dia de vida. Preparei meu mate e fui ler o jornal do dia, a manchete de capa me chamou muito a atenção e me assustou: PIB recua 1,5% e tombo no 2º trimestre tende a ser pior, (Folha de S. Paulo).





Mas voltei aos bons pensamentos e imaginei que mesmo se estivermos no deserto, cansados e sem água, perdendo o fôlego, devemos acreditar que Deus está no controle e depositar Nele a esperança que vem do alto em nós. A maneira como as notícias são apresentadas pode levar nosso coração a temer o futuro e nos fazer sentir como vítimas. Entretanto, como filhos especiais de Deus, devemos confiar que de alguma maneira as dificuldades que encontramos pelo caminho são parte significante de um propósito maior.





Me lembro da crise de 2015, reeleição de Dilma do PT, corrupção, avanço da Lava Jato, recessão econômica, inflação e desemprego... uma série de fatores negativos num período atípico na vida de todos nós e Deus estava conosco e nos cuidou.





Em outro episódio, na caminhada de preparação do meu casamento e medo de não conseguir fazer a festa, será que irei conseguir? Em oração recebi uma Palavra: “Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel.” (Isaías 41:20).





Foi naquele ano (2015) que me casei com minha linda esposa e pudemos, mesmo em meio à crise, celebrarmos com festa a formação de uma nova e especial família.





Muitos estudos médicos, assim como também a Bíblia, dão conta de que tanto as boas notícias como as más afetam nosso corpo.





Em meio a tudo isso que vem acontecendo temos visto muitas coisas boas acontecerem. Famílias se estruturando, empresas se reinventando, novas ideias e negócios surgindo. Estamos saindo da zona de conforto, aprendendo a depender 100% de Deus e não dos homens.





Me recordo que estava em Jardim/MS, a 238 km de Campo Grande, onde vi outra manchete de jornal: Para brasileiro, sucesso financeiro vem de Deus! (Folha de S. Paulo, 25 de dezembro de 2016). Uau! que bom ler isso. Demais! Um dos jornais de maior influência no Brasil estampando na sua capa em negrito o testemunho do poder de Deus.





Nove entre dez brasileiros atribuem a Deus o sucesso financeiro, mostrava a pesquisa Datafolha.





"Os evangélicos estão muito mais conectados com a experiência cotidiana", dizia o professor de antropologia da Unicamp e pesquisador do Cebrap Ronaldo de Almeida.





"Essa ligação com a vida prática gera ânimo, disposição, e isso não é pouca coisa, principalmente num momento de crise", afirmava Almeida.





A gratidão e a perseverança que inspiram esperança e fé dentro de nós, nos permitem percorrer com coragem, disciplina, visão e persistência cada estrada deserta que passarmos. Tornarão o caminho mais fácil e florido diante de nós.





Você acredita que Deus cuida de você?





“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.” (Provérbios 3:5-6 NVI)





Nosso objetivo na vida, com relação à nossa vida financeira, é aprender a confiar em Deus.





Pense nisso: seus dízimos e ofertas estão construindo monumentos no céu e estão criando fundamentos para que Deus venha agir na hora perfeita em sua vida e na vida de sua família. Deus se importa, Deus tudo vê e recompensa o que você faz com seu dinheiro.









*Fotógrafo e publicitário.