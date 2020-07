Aprovado pedido de concessionária para relicitação da BR-163 em MS

Direção da ANTT tomou decisão durante videoconferência nesta terça-feira (21)

Trecho duplicado da BR-163 em Mato Grosso do Sul

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou nesta terça-feira (21), através de videoconferência, o pedido de relicitação da BR-163, em Mato Grosso do Sul.





O pedido de relicitação da rodovia federal foi feito em dezembro do ano passado. A concessionária CCR MSVia se utilizou de balanços financeiros para justificar a medida.





A concessionária alega que obteve R$ 291,394 milhões em receita de pedágio no ano passado, 0,8% a menos que no exercício anterior. A queda na arredação com pedágio apresentou impacto na receita líquida, passando de R$ 408,832 milhões em 2018 para R$ 291,883 milhões no ano seguinte.





A discussão referente ao contrato da rodovia foi acirrada em abril de 2017, quando a concessionária pediu revisão contratual e informou a suspensão das obras de duplicação por tempo indeterminado.





Segundo a concessionária, foram investidos R$ 1,744 bilhão em cinco anos de implementação do plano de investimentos da CCR MSVia. A duplicação, suspensa há dois anos, alcançou 150,4 dos cerca de 800 km previstos no contrato de concessão.





Por Gabriel Neris