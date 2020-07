Após quase 24h de buscas, família continua sem notícias de mulher desaparecida

Carla saiu por volta das 19h20 para comprar café e foi sequestrada ao chegar no portão de casa, no noite de ontem

Carla está desaparecida desde ontem. Polícia continua as buscas ©Arquivo pessoal

Há quase 24 horas a Polícia Civil procura Carla Santana Magalhães, de 25 anos, sequestrada quando chegava em casa na noite desta terça-feira (30), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O último contato que a jovem fez com a família aconteceu segundos antes do crime, quando ela gritou por socorro e avisou que estava sendo “roubada”.





Carla saiu por volta das 19h20 para comprar café. No caminho, passou na casa de uma amiga, que lhe fez companhia até o mercado.





Na volta, a amiga ficou na metade do caminho e Carla seguiu sozinha. Assim que chegou no portão de casa, foi abordada. Ao Campo Grande News, Evani Santana Magalhães, 58 anos, mãe da jovem, contou que assistia televisão quando ouviu os gritos da filha. “Mãe, to sendo roubada”.





Ela correu para fora para socorrer a filha, mas só encontrou os chinelos, o pacote de café recém comprado e o celular de Carla. No momento do ocorrido, a rua estava deserta.





O desaparecimento foi registrado e desde ontem equipes da Polícia Civil procuram a jovem, mas até o momento não há notícias sobre o paradeiro de Carla. Nesta quarta-feira (1º), policiais do Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) trabalham na investigação do caso.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes