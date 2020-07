Após noite de bebedeira e briga, homem mata o próprio irmão a facadas

Buscas pelo autor do crime foram feitas, mas ele não foi encontrado

Caso foi registrado na Depac Centro ©Paulo Francis

Um homem de 34 anos foi assassinado pelo próprio irmão durante noite de bebedeira em uma casa na região do Indubrasil, em Terenos – a 25 quilômetros de Campo Grande. Clodiney Calvis Arguilera foi esfaqueado após uma discussão com Claudemir Calvis Arguilera, de 39 anos, já na madrugada deste domingo (26). O suspeito não foi encontrado.





Testemunhas contaram a polícia que os irmãos bebiam juntos e começaram a discutir sem nenhum motivo aparente. Na confusão, Clodiney quebrou o vidro traseiro do carro do irmão, um Volkswagen Gol. Por conta disso, Claudemir partiu para cima da vítima e a esfaqueou. Em seguida ele fugiu, primeiro para casa da ex-mulher, depois saiu sem avisar para onde ia.





A polícia foi avisada, mas quando chegaram ao local, os policiais encontraram Clodiney caído, já sem vida, com ferimentos no peito, um pedaço de madeira na mão e rodeado de várias latas de cerveja. Ele estava próximo ao Gol. Uma cadeira da casa também estava quebrada. A poucos metros do corpo, apreenderam a faca usado no crime, que estava em cima de uma mesa na varanda.





Buscas pelo autor do crime foram feitas, mas ele não foi encontrado. O caso então foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como homicídio simples.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes