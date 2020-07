Aos 7 anos, Hospital Cassems de Coxim inicia construção de laboratório próprio e amplia espaços para atendimento ao público

Além de atender à população de Coxim, a unidade presta assistência às cidades do entorno como Alcinópolis, Pedro Gomes, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste

A oitava unidade da rede hospitalar da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o Hospital Cassems de Coxim, foi inaugurado no dia 1 de julho de 2013. Hoje, o Hospital completa sete anos, prestando atendimentos aos beneficiários do município que fica 245 quilômetros distante de Campo Grande. Além de atender à população de Coxim, a unidade presta assistência às cidades do entorno como Alcinópolis, Pedro Gomes, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.





A previsão de entrega da reforma e ampliação da unidade hospitalar está prevista para o mês de outubro deste ano. As melhorias contemplam não apenas a construção de um laboratório de análises clínicas próprio, como também a construção de um espaço administrativo anexo ao laboratório para liberação de salas que servirão como ambulatório para especialidades como dermatologia, nefrologia, ortopedia, urologia, oncologia, psiquiatria, pediatria, cirurgia geral e infectologia, que já atendem no local.





Para o diretor de Unidades Hospitalares da Cassems, Flávio Stival, a reforma e ampliação irão proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento aos beneficiários. “Em 2019, o Hospital Cassems de Coxim realizou mais de 12 mil atendimentos e 545 internações. Não há dúvidas de que a implementação de um laboratório de análises clínicas e mais espaço para os novos atendimentos ambulatoriais farão a diferença na assistência em saúde da unidade hospitalar no município”.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, “a confiança que o beneficiário deposita na gestão deve ser retribuída na forma de investimento na estrutura da assistência em saúde. É o que estamos fazendo na unidade hospitalar de Coxim, abrindo novos serviços que vão garantir a qualidade e o conforto no atendimento”.





O Hospital Cassems de Coxim está localizado em uma área de 1.500 metros quadrados e possui, em sua estrutura, 23 leitos, sendo 19 na ala de internação distribuídos em quatro enfermarias, cinco apartamentos e um de pediatria, além de quatro leitos no Pronto Atendimento. O centro cirúrgico da unidade possui duas salas, uma delas equipada com mesa cirúrgica adquirida com recursos próprios.





ASSECOM