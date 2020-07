ALEMS| Sete matérias devem ser analisadas na Ordem do Dia desta quarta-feira, 15

Já o último item da pauta da Ordem do Dia é, também a ser votado em segunda discussão, o Projeto de Lei 112 de 2020 , de autoria da Mesa Diretora. A proposta altera dispositivos da Lei n. 5.300, de 19 de dezembro de 2018; da Lei n. 4.601, de 11 de dezembro de 2014; da Lei n. 3.986, de 16 de dezembro de 2010 e da Lei n. 3.332, de 21 de dezembro de 2006. O propósito é, conforme a justificativa do projeto, “disciplinar de forma plenamente alinhada com a Constituição Federal a maneira de expor o montante pago aos deputados estaduais”.