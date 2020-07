ALEMS| Pautadas seis matérias para votação na Ordem do Dia desta quarta-feira (1º)

Outra proposta de Antônio Vaz está prevista para redação final. O Projeto de Lei 151/2019 inclui, no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado, a Semana de Prevenção e Combate da Gripe H1N1. Também em redação final deve ser apreciado o Projeto de Lei 94/2019 , do deputado João Henrique (PL), que concede à gestante com deficiência auditiva o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto no âmbito de Mato Grosso do Sul.