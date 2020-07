ALEMS| Bancada do PT contrário a construção de novo aterro sanitária na região do Bandeira

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), na Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais Cabo Almi e Pedro Kemp, protocolou hoje (07) junto a mesa diretora, requerimento, para que seja encaminhado ao Procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, para que se faça o acompanhamento e apuração de possíveis irregularidades no processo de licenciamento ambiental do possível aterro sanitário que está sendo gestado na região Bandeira pela empresa Solurb em de Campo Grande.





A conformidade com a questão ambiental e a adequada destinação dos resíduos produzidos por uma cidade é uma das responsabilidades do administrador público. Temos enfrentado uma questão sanitária de escala global (pandemia). A preocupação com a questão do lixão e do aterro sanitário sempre foi pauta da Bancada do PT, que vem realizando o acompanhamento dessa situação em nossa capital.





Portanto, a questão da instalação de um novo aterro sanitário deve ser acompanhada para a preservação da saúde e de vidas. Pois, se é certo que será construído um aterro sanitário na cidade de Campo Grande, o fato não deve ficar sem uma manifestação por esta Casa Legislativa. Entre nossas responsabilidades está a vigilância.





Por tudo aquilo que estamos enfrentando, este é um momento em que o silêncio cômodo a respeito da questão apresentada seria uma traição aos nossos deveres de representantes.





ASSECOM