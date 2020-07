Agência do Detran no Fácil Guaicurus suspende atendimento até segunda-feira, 20

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) localizada no Fácil Guaicurus, terá seu atendimento suspenso nos próximos sete dias. A medida foi tomada como forma de prevenção à disseminação do novo corona vírus, após servidores apresentarem sintomas gripais. Os servidores foram submetidos a exames da COVID-19 e aguardam os resultado.





O Detran-MS ressalta que os clientes que estavam com o agendamento marcado durante essa semana, estão sendo comunicados e o serviço será transferido para a agência mais próxima.





O Departamento informa que tem seguido todas as recomendações protocolares da Secretaria Estadual de Saúde e caso haja algum caso positivo, o mesmo deverá ficar em quarentena por 14 dias para o devido tratamento e acompanhamento.





Por: Viviane Freitas, Detran/MS