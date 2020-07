Academia oferece programa de emagrecimento no combate à redução de mortalidade

De 167 mortes registradas por Covid-19 em Mato Grosso do Sul, só sete pessoas não apresentavam comorbidades associadas à obesidade. Para reverter esse quadro, os treinadores da Life30 incentivam a população a investir em atividade física e boa alimentação. Nesta semana, a academia lança um programa de dois meses com treinamentos e acompanhamento nutricional que prometem melhores resultados em emagrecimento. “Quem participar poderá perceber a diferença do antes e do depois”, comentou o treinador Júnior Lourenço.





O corpo sofre transformações com os exercícios, segundo o treinador Júnior Lourenço, que vão além da aparência e da performance. “Você se exercita, há aceleração do seu metabolismo e a liberação de vários hormônios que influenciam diretamente na sua saúde fisiológica e psicológica”, enfatizou.





A maioria das pessoas se concentra quase inteiramente nos aspectos físicos da perda de peso, como dieta e exercício físico. “Em nosso treinamento, percebemos um componente essencial para obter esse resultado é o componente emocional. Aqui cada um treina dentro do seu tempo e do seu limite. Assim, o aluno se sente bem e consegue manter a prática diária de trinta minutos todo dia”, explicou.





Outros fatores observados são que a disciplina e a frequência diária estimulam ao vício, a vontade de manter o ritmo. “Com atividade intensa, o cérebro libera um neurotransmissor conhecido como dopamina que dá sensação de felicidade. Essa é a mesma sensação encontrada na comilança. Então, se torna uma compensação, a pessoa começa a praticar exercícios, se sente bem e vai reduzir a busca por outros meios, como a gula ou o consumo de álcool”, comparou.





Os interessados em participar do programa poderão se inscrever na Life 30, na Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira, telefone e WhatsApp 9 9884-5418. “Faremos uma seleção e dois alunos serão contemplados com o programa gratuito e todos aqueles se inscreverem poderão ter uma aula experimental”, comentou.





Pandemia





Desde o início da pandemia, segundo o sócio-proprietário, Eder Wagner, a academia que, já conta com estrutura de ambiente aberto, vem se readequando para atender todas as medidas de biossegurança e oferecer exercícios mais eficazes na redução de gordura. “Mudamos o treinamento, cada aluno em seu quadrado e com foco no fortalecimento muscular e no emagrecimento. Precisamos atrair mais gente e reduzir o sedentarismo no combate ao Covid-19”, destacou Eder Wagner.





Assim, mesmo com a pandemia, a academia vem atraindo novos alunos. Dos atuais matriculados, 30% vieram nesse período. A assistente administrativa Michele Godoy, de 32 anos, se animou a fazer 30 minutos diários em março, após tomar conhecimento sobre os benefícios dos exercícios funcionais em casos de doenças. “Me sinto muito melhor, com o abdômen forte e sem dores nas costas para enfrentar qualquer imprevisto”, disse.











ASSECOM