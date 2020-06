Vizinho que socorreu o menino, diz: "Só pensava em tirar o cachorro de cima dele"

Anderson usou enxada para tentar salvar o garoto, de 3 anos, mas MIkael morreu

Emocionado, Anderson conta que é impossível esquecer a imagem ©Kisie Ainõa

"Eu só pensava em tirar o cachorro de cima dele”. O relato emocionado é do comunicador visual Anderson Wilton de Lima, de 26 anos, que ajudou a tirar o cachorro de cima do menino Mikael, de 3 anos, que morreu no bairro Cristo Redentor depois de ser atacado pelo animal na manhã de hoje, em Campo Grande.





O menino chegou a ser levado por familiares para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Tiradentes, onde acabou falecendo. No local, a informação obtida é que a vítima chegou à unidade de saúde com o rosto e o crânio feridos, levada por um vizinho.





Anderson contou à reportagem que mora perto da casa onde ocorreu o acidente e estava na varanda quando ouviu gritos de mulheres pedindo socorro. Ele correu até o local e disse que quando chegou na casa, abriu o portão e viu o cachorro atacando a criança.





“O cão estava mordendo a cabeça do menino. Fiz tudo que eu pude para espantar o cachorro. Bati com um cabo de enxada no cão e neste momento ele soltou o menino e veio para cima de mim”, destaca.

Casa era alugada e animal pertence ao dono do imóvel ©Kisie Ainõa

“Se eu não tivesse chegado ele tinha estraçalhado o menino”, enfatizou, lembrando que nesta hora o instinto paterno falou mais alto. Chorando ele contou que tem um filho de 6 anos. “Só pensei no meu filho”, lamenta.





Ele então pegou o menino no colo e pediu ajuda para uma vizinha levar a criança até a unidade de saúde mais próxima. Quando tudo acabou e o menino foi socorrido, Anderson conta que foi ver o filho que mora com a mãe em um bairro próximo. “Fui ver ele pra dar um abraço. Após tudo isso que ocorreu só tenho a imagem do cachorro mordendo ele. Não consigo esquecer”, acrescentou.

Mikael tinha apenas 3 anos A cozinheira Juliana Barão, de 40 anos que também mora no bairro, disse que o cão só mordeu o rosto do menino. “Parecia que o cachorro estava com raiva foi pra matar”, salientou. Juliana conta que o menino ficou irreconhecível. “O rosto dele tinha cortes profundos uma cena horrível de se ver logo cedo”, finalizou.





A vizinha do imóvel onde ocorreu o acidente, a faxineira Simone de Almeida, de 34 anos, disse que na residência moram a mãe do menino e uma prima. Ela afirmou que o ataque aconteceu no momento em que a mãe e a criança saiam de casa. Simone comenta que "ficou sabendo" que a criança teria chutado o cachorro. “Ele se irritou e teria avançado no menino”, salientou.





A vizinha ainda lembrou que o cachorro pertence ao dono do imóvel alugado. Segundo ela esta, não seria a primeira vez que o animal ataca pessoas. Ele, inclusive, já teria avançado contra o próprio dono. A vizinha que horas depois do ataque, o dono da casa retirou o cão e o levou embora. O animal é de raça indefinida, mistura de vira-lata com rottweiller.

Cão foi preso a corrente depois do ataque ao menino Mikael







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Rosana Siqueira e Clayton Neves