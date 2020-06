TRÊS LAGOAS| Prefeito reinaugura nesta quarta-feira (3) sistema de monitoramento de segurança

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhou na tarde desta quarta-feira (03), no 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, ao lado dos representantes da segurança municipal, a reativação de 36 câmeras de monitoramento da Cidade.





Junto com o delegado, Rogério Farias; o Promotor de Justiça, Moisés Casaroto; o Coronel Adilson Macedo, do Comando de Policiamento Área 2 e o Tenente Coronel Gil Alexandre; Angelo Guerreiro acompanhou ao vivo, junto aos internautas por meio de uma live, como funcionarão as câmeras, divididas em três televisores, cada um com 12 telas, que poderão ser aumentadas quando necessário.





O monitoramento será feito 24h pela Polícia Militar que ficará de segunda a segunda com policiais supervisionando as filmagens sob a coordenação de um tenente ou subtenente.





De acordo com o promotor de Justiça, Moisés Casaroto, os treinamentos serão realizados durante todo o mês de junho e só pessoas autorizadas poderão ter acesso as imagens como meio de segurança pública seguindo normas regulamentadas. “O monitoramento respeita a privacidade da população cujas imagens mostram o fluxo das ruas monitoradas”, lembrou.





Três câmeras fixas filmarão as entradas e saídas da Cidade. As demais, com giro de 360º, registrarão os demais pontos da Cidade como praças, lagoa e outros locais.





VITÓRIA DA POPULAÇÃO





Segundo o prefeito, Angelo Guerreiro, “hoje é um momento muito especial não só para nós, mas para a população três-lagoense que ao longo do tempo estava com esta expectativa e nós como município também, para poder agregar mais este serviço, de segurança e conforto aos nossos três-lagoenses que se sentirão mais seguros”, disse.





Para o promotor de Justiça, Moisés Casaroto, é importantíssima a reativação destas câmeras de segurança já que hoje vivemos uma situação de dificuldade em todos os órgãos públicos municipais que trabalharão com inteligência.





“As câmeras representam um avanço muito grande no combate à criminalidade dando uma resposta mais efetiva porque será possível monitorar muitos outros pontos da Cidade, orientando as guarnições, o trânsito fazendo com que a Cidade fique mais protegida. Elas ajudam muito o Sistema de Justiça uma vez que os criminosos que agirem fora da lei serão mais facilmente identificados, usando como provas sociais”, disse.





Já para o delegado Rogério Farias, “é muito positiva essa data de hoje restabelecendo estas câmeras que primeiramente vão contribuir e muito para a sociedade três-lagoense e, consequentemente, com as polícias e as forças policias que trabalham para a segurança da Cidade. Com relação aos procedimentos, acabam ajudando nas investigações subsidiando elementos materiais para o ministério público e o poder judiciário para que a nossa criminalidade em Três Lagoas se reduza sensivelmente”, disse.





O coronel Adilson Macedo disse ser um momento histórico e bom para Três Lagoas. “Este monitoramento é uma segurança a mais para a população que ao vir ao centro nas Casas Lotéricas, bancos Bares, Lanchonetes, terá não só a sensação de segurança, mas saberá que está sendo filmada de forma responsável e, em caso de ocorrência, a Polícia Militar poderá agir de forma mais rápida e a Polícia Civil terá a visualização real para inquérito do fato ocorrido”.





O tenente Coronel Gil Alexandre, do Segundo Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, lembrou que a renovação “acrescentará ainda mais na nossa prevenção a prática de segurança”, disse.





Esta com certeza é uma vitória do nosso município cuja segurança voltará a reinar. Agradeço a todos os envolvidos, entre eles o secretário de Administração, Gilmar Tabone; do Governo Daynler Martins Leonel e todos que desempenharam esse trabalho ao longo dos últimos 20 meses buscando levar melhorias para a nossa Cidade sem medir esforços”, finalizou o prefeito.















ASSECOM