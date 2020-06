Transparência: SES realiza aquisição de materiais hospitalares para o HRMS

A Secretaria de Estado de Saúde realizou a contratação de correlatos hospitalares, que são materiais que serão utilizados no tratamento dos pacientes com coronavírus, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, unidade de referência da Covid-19 no Estado.





Os nove contratos foram divulgados no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (30.06). No total, são recursos que somam R$ 322.444,05 e serão direcionados a aquisição de coletores de urina, fraldas geriátricas (P, G, EG e XG), agulhas hospitalares, escovas hospitalares, entre outros materiais.





As especificações dos contratos, assim como as empresas contratadas, o valor unitário e demais informações estão disponíveis no site http://www.comprascoronavirus.ms.gov.br/ e no site http://www.transparencia.ms.gov.br/





Por: Ana Brito, Subcom