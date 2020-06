Terça-feira será mais um dia seco com máxima de 34ºC no Estado

Um sistema de alta pressão continua estabelecido no leste do Estado, situação que impede a formação de nuvens mais profundas





Sem expectativa de chuva, a terça-feira (23) será mais um dia seco em Mato Grosso do Sul, com céu parcialmente claro e névoa seca. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde com variação estimada entre 35% a 90%. O dia será quente no Estado com máxima de 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Um sistema de alta pressão continua estabelecido no leste do Estado (nas regiões de Cassilândia, Costa Roca e Inocência), situação que impede a formação de nuvens mais profundas.





Amanhã (24), uma frente fria se forma sobre o Uruguai. Na quinta-feira (25), essa frente fria se aproxima do oeste de MS (nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Corumbá e Ladário), trazendo tempo mais nublado e pancadas de chuva com trovoadas isoladas nas faixas sul (Dourados) e central (Campo Grande). Na sexta-feira (26), a frente fria atravessa o Estado, deixando o tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Por Viviane Oliveira