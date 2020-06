Terça-feira sem previsão de chuva, sol predomina no Estado com baixa umidade do ar

As temperaturas máximas no Estado serão de 33ºC com umidade relativa do ar entre 30% e 80%





O dia em Campo Grande amanheceu ventando com friozinho de 19.6ºC, por volta das 6h. A previsão para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (16) será de tempo parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade relativa do ar à tarde no sul e sudoeste de MS (nas regiões de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque). Já nas demais áreas, o tempo será claro com períodos nublado.





As temperaturas máximas no Estado serão de 33ºC com umidade relativa do ar entre 30% e 80%. Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima de 29ºC e umidade relativa do ar entre 65% e 35%. Em Chapadão do Sul e Dourados, as temperaturas máximas serão de 31ºC, em Sonora 32ºC e Corumbá 33ºC.





Na última semana do outono, o tempo seco deve continuar. Já são 12 dias sem chuva, de acordo com o meteorologista da Uniderp, Nathalio Abraão. Não há expectativa de chuva, nem de chuva para os próximos dias no Estado. As manhãs continuam frias e as tardes mais quentes.





Por Viviane Oliveira