Terça-feira com previsão de temperaturas elevadas e pancadas de chuva no sul de MS

Em Campo Grande, o dia será de tempo parcialmente nublado com névoa seca e máxima de 31ºC





A previsão para esta terça-feira é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul (nas regiões de Nioaque, Itaporã, Vicentina, Caarapó, Aral Moreira, Coronel Sapucaia). Não deve chover nas demais regiões.





A umidade relativa do ar ficará com índices baixos no período da tarde em estado de atenção com variação estimada entre 95% a 30%. O dia será quente no Estado com temperatura máxima na casa dos 35ºC.





Para a Capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima de 31ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 35%. Em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Dourados, Ponta Porã e Paranhos, as máximas serão de 33ºC, em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Água Clara e Chapadão do Sul 34ºC, em Aquidauana, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmão do Buriti, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 35ºC.





A partir de amanhã ( dia 10), o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas sofrem elevação significativa no decorrer do dia em todo Estado, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no período da tarde. Com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





Por Viviane Oliveira