SOLIDARIEDADE| Doação da JBS chega a Sidrolândia (MS)

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Nesta terça-feira (16), a JBS entregou 43,8 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscaras cirúrgicas, máscaras N95, aventais impermeáveis e aventais TNT –, à Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia (MS). Completam essa primeira doação ao município 100 cestas básicas. As entregas fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.





Sidrolândia é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o governo do Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.





Para Danusa Franco, gerente de Recursos Humanos da unidade da JBS em Sidrolândia, “Como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com a comunidade onde vivemos e participamos. As doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas na região”.









Por: Cleidi Hennes