Senador Nelsinho Trad se reúne com presidente do FNDE e solicita recursos para educação em MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), acompanhado da secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, nesta quarta-feira (24) em Brasília. Durante a reunião, foram entregues ao presidente do FNDE solicitações do senador Nelsinho e do Governo do Estado, entre elas recursos para construção de escolas, centros de educação profissional, mobiliário para salas de aula e compra de ônibus escolares.





“Eu entendo as dificuldades do Governo Federal na alocação de recursos por conta da pandemia do coronavírus, mas a educação é sempre uma prioridade. Por isso acredito que as solicitações devem continuar sendo feitas e serão atendidas na medida do possível. Intermediei a reunião com a participação da professora Maria Cecília para que ela apresentasse as demandas da Secretaria Estadual de Educação e aproveitei para apresentar os pedidos feitos a mim pelos prefeitos e também as indicações da bancada federal”, explicou o senador Nelsinho.





Entre os pedidos feitos pelo senador estão R$ 6,7 milhões para a educação em Campo Grande, que inclui a compra de ônibus escolares, utensílios de cozinha para as merendas, mobiliário para salas de aula, reforma das escolas municipais Celina Martins Jallad, Léo Virgildo de Melo e professor Virgílio Alves de Campos. Também foram solicitados recursos para compra de ônibus escolares para os municípios de Anastácio, Antônio João, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Ladário, Naviraí e Nova Andradina. Além disso, o senador Nelsinho pediu, junto com os demais integrantes da bancada federal de MS, R$ 8,8 milhões para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.





Outra solicitação feita pelo senador, como coordenador da bancada federal, foi a liberação de R$ 41,5 milhões para compra de veículos de transporte escolar para educação básica para os municípios de MS, dinheiro que deverá ser disponibilizado através do Governo do Estado.





“É muito bom poder contar com o apoio do senador para trabalhar pela liberação dos recursos cruciais para a educação do nosso estado”, disse a secretária de Educação, Maria Cecília.





Entre os pedidos para o FNDE, estão a execução de convênio para construção de três centros de educação profissional, em Chapadão do Sul, Dourados e em Naviraí, que possui saldo de R$ 2,5 milhões. Também foram solicitados recursos para aquisição de kits de robótica, aparelhos de ar condicionado, equipamentos, mobiliários, computadores, materiais didáticos para os professores e verba para investimento na formação indígena.





ASSECOM