Semana tem lua cheia, eclipse lunar e aparição de mercúrio no céu

A primeira semana de junho terá um céu especial para apaixonados por astronomia. Dois fenômenos, o eclipse da lua e a aparição de Mercúrio, serão protagonistas e poderão ser contemplados a olho nu do Brasil, especialmente do Mato Grosso do Sul. Para o resto do país, a previsão do tempo na semana indica períodos oscilantes de céu aberto a nublado, com pancadas de chuva, o que pode prejudicar a visualização.





O primeiro espetáculo celeste ocorrerá na quinta-feira (4), com a aparição de Mercúrio no céu. O fenômeno ocorre porque o planeta estará afastado do sol em 23° no oriente, movimento chamado de elongação máxima oriental.





Este evento poderá ser visto a olho nu, sem necessidade de usar telescópio. O planeta, que é o mais próximo do Sol, poderá ser melhor visualizado no entardecer – a dica é olhar para o horizonte oeste a partir de uma hora antes do pôr do sol e logo após ele se pôr.





No dia seguinte, sexta-feira (5), ocorrerá um eclipse lunar penumbral. Neste fenômeno, a lua passará por uma área parcialmente iluminada da Terra, chamada de penumbra. Nesse percurso, a lua estará cheia e menos brilhante do que o normal. Isto ocorre porque uma parte da luz do Sol é impedida de chegar à Lua.





Diferente de outros eclipses, esse tipo será mais sutil, mas ainda possível de se enxergar a olho nu. Especialistas recomendam olhar atentamente para perceber as ligeiras mudanças. Para visualizar este fenômeno, também basta olhar para o céu entre às 17h e 21h, e torcer para o céu não estar nublado.





No Brasil, será possível ver o fenômeno em todos os estados do Centro-Oeste, onde está Mato Grosso do Sul, do Nordeste, do Sudeste, do Sul e em alguns estados do Norte. Ainda neste mês, no dia 21, junto do início do inverno no Brasil, haverá um eclipse solar, mas ele não será visto no País.





Fonte: Revista Hypeness