Segunda-feira sem expectativa de chuva, calor de 34ºC com névoa seca continua em MS

O dia em Campo Grande amanheceu com temperatura amena e previsão para esta segunda-feira (22) em Mato Grosso do Sul é de tempo claro, névoa seca com períodos parcialmente nublado e umidade relativa do ar entre 25ºC e 90ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O dia será quente em MS com temperatura máxima na casa dos 34ºC.





Na Capital, o dia será claro com névoa seca, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 70% e 30%. Em Dourados, Ponta Porã e Coronel Sapucaia, as máximas serão de 32ºC, em Três Lagoas, Sonora, Chapadão do Sul, Selvíria 34ºC, em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 34ºC.





Não há expectativa de chuva para grande parte do Estado. Há previsão de grande amplitude térmica (frio ao amanhecer e calor durante à tarde). Os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo de 30% à tarde, considerado estado de atenção, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).





Por Viviane Oliveira